Могут ли низкие налоги и тарифы, но высокие зарплаты и пенсии стать причиной для счастья украинцев?

На этот вопрос ответил современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Украинцы не умеют быть счастливыми», - заявляет футуролог. По его мнению, это является основанием для того, что народ так никогда и не станет действительно счастливым.

В то же время Толкачев отмечает, что уровень жизни в Украине не такой уж и низкий, он выше, чем у 4 миллиардов людей на планете, но эти 4 малоимущие миллиарда значительно счастливее.

«Я даже считаю, что человек рожден для того, чтобы быть счастливым. И в Конституции Соединенных Штатов очень классно записано, что каждый имеет право на стремление к счастью», - говорит эксперт. По его мнению, счастье должно стать целью человека, к которой нужно стремиться. Он также объясняет, что в этом вопросе работает перспектива и целеустремленность: человек счастлив, когда видит это счастье в будущем.

Тем не менее, с украинским народом, говорит Толкачев, ситуация сложнее. В пример он приводит период 90-х годов, когда казалось, что счастье близко, ему мешают только коммунисты и отсутствие реформ. «А сейчас накопилась уже выученная беспомощность. Мы многократно что-то пытались сделать, а счастья нет», - заключает философ.

Напоминаем, Толкачев заявил, что украинцы не умеют быть счастливыми.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев назвал украинскую власть отражением нравственного уровня общества.