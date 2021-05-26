У своєму блозі «Толчок» футуролог Олексій Толкачов заявив, що українська влада – це породження українського суспільства і воно відображає його рівень моралі та дефіцит любові.

«Влада щоразу виявляється плоть від плоті народна, відображаючи, як в дзеркалі, рівень суспільної моралі», - переконаний експерт. Тому, на його думку, жодні демократичні принципи, економічні проєкти чи реформи не розв’яжуть державних проблем.

Толкачов вважає, що сьогодні Україна підійшла до того моменту, коли брак любові відчувається найбільше. Тим не менш, він стверджує, що народ знає її вартість віддавна, але на цьому етапі втратив і призабув. А відтак, каже футуролог, любов як категорія потребує переосмислення, їй потрібно знову навчитися, знову усвідомити як безкорисну та безумовну річ.

Також, експерт стверджує, що державу під керівництво сьогодні взяли люди, що не дійшли психічної зрілості, а відтак влада для них – це можливість здійснити не позитивні перетворення, а самоствердитися та збагатитися. Саме тому, пояснює він, можновладці і скуповують собі маєтки під столицею та інші дорогі атрибути свого статусу, наприклад, золоті годинники. «Мотиви особистого виживання ціною принесення навіть всієї країни в жертву поки що переважають у влади», - констатує Толкачов.

Зміни ж у державі та вирішення її проблем, на його думку, варто починати з фундаментальних трансформацій масової свідомості. Толкачов конкретизує, що йдеться про необхідність полюбити себе та всіх навколо і у всіх своїх діях виходити з позиції любові.

Отже, футуролог робить висновок, що Україна потребує ще однієї революції, але вже не на Майдані, а всередині кожного громадянина. «Я вірю, що рано чи пізно зміни торкнуться всіх сфер життя: під'їзди та вулиці стануть чистішими, маршрутки комфортними, товари - якісними, продавці - привітними, депутати - чеснішими, а держава і суспільство - дружніми одне до одного», - міркує він. На думку експерта, в умовах комфортного та радісного життя країні не доведеться черговий раз виходити на Майдан.

Нагадуємо, Толкачов заявив, що в українців відсутня культура любові.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Толкачов назвав наслідки синдрому вивченої безпорадності українців.