Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, почему эксперты прогнозируют срыв отопительного сезона в Украине и почему увеличатся платежки за тепло для украинцев.

«В Украине предрекли срыв нового отопительного сезона. Удорожание тепловой энергии существенно утяжелит платежки, от оплаты которых будут отказываться все больше потребителей. Эксперты прогнозируют, что при худших обстоятельствах отопительный сезон может сорваться», - заявила Котенкова.

По ее словам, украинский премьер считает, что после отмены ПСО теплопредприятия смогут закупить энергоноситель летом "по самым низким ценам", благодаря чему не будут зависеть от удорожания ресурса в отопительный период. Но, отмечает журналистка, аналитики называют это крайне оптимистичным прогнозом, указывая, что цена газа на Украинской энергетической бирже уже значительно выше мартовской. Из-за высоких биржевых цен и долгов на рынке газа перевод теплокоммунэнерго на рыночные условия может еще больше усилить кризис в отрасли, добавила Котенкова.

«Правда, премьер-министр говорит, что если в Европе газ будет дешеветь, то могут упасть тарифы и у нас. Впрочем, потребителей это обещание не успокоило. А эксперты уже рисуют картину взрывного роста цен, который может нас ожидать уже со следующего отопительного сезона», - говорит журналистка.

Она отметила, что снижение если и будет, то только на лето, а с осени, когда цены на газ в Европе снова пойдут вверх, наш рынок вернется к уже озвученным годовым тарифам. По ее словам, такого мнения придерживаются некоторые эксперты, в частности Олег Попенко и Александр Скубченко, и это логично, летом потребление газа невысокое, а вот с осени, когда цены на европейских хабах пойдут вверх, тарифы снова повысят.

«В Украине есть остатки относительно дешевого газа с прошлого отопительного сезона — больше 15 млрд кубов. Юрий Корольчук считает, что снижение тарифов на газ будет более продолжительным, чем просто на лето. На первом этапе подпишут новые договоры с газовыми компаниями, а с осени будет наращивание поставок газа "Укргаздобычи", так как сейчас этого ресурса продается на рынке немного - порядка 800 млн кубов, а для того чтобы набрать обороты, нужно время», - рассказала Котенкова.

Напомним, Котенкова заявила, что с годами выйти на пенсию в Украине будет только сложнее.

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