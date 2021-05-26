Вийти на пенсію зможуть далеко не всі українці, які досягли пенсійного віку. Так в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua заявила журналістка Катерина Котенкова, яка розповіла про нові вимоги до трудового стажу для виходу на пенсію.

«З січня 2022 року в Україні відбудеться черговий етап підвищення вимог до трудового стажу для виходу на пенсію. Уже з наступного року частина українців, яка досягла 60-річного віку, не зможе піти на заслужений відпочинок в зв'язку з черговим етапом підвищення вимог для виходу на пенсію», - каже Котенкова.

Вона зазначила, що з січня вимоги трудового стажу збільшаться на 12 місяців, тому піти на заслужений відпочинок відразу по досягненню 60 років зможуть тільки українці, які набрали мінімум 29 років стажу: 63-річні громадяни зможуть вийти на пенсію при наявності від 19 до 29 років стажу, а тим, кому виповнилося 65 років - потрібно буде від 15 до 19 років стажу.

«З роками вийти на пенсію в Україні буде тільки складніше, адже вимоги до трудового стажу будуть рости щорічно аж до 2028 року, поки не досягнуть 35 років. При такому розкладі вийти на пенсію зможуть далеко не всі українці, які досягли пенсійного віку. Тому доведеться докуповувати стаж, але це коштує не дешево: 1 рік стажу коштує 31 680 гривень. Але ціна не фіксована, а змінюється пропорційно зростанню мінімальної зарплати», - розповіла Котенкова.

Або ж доведеться продовжити працювати: допрацювавши до 63 років вийти на пенсію стане простіше, оскільки вимоги зменшаться, зазначила журналістка. За її словами, якщо по досягненню 63 років стажу недостатньо, то можна продовжити працювати до 65 років, тоді вимоги зменшаться ще більше.

Як повідомляла Politeka, раніше Котенкова заявила, що людей старше 50 не особливо хочуть брати на роботу.

Вона також заявила, що українцеві, який живе на прожитковий мінімум, пропонується купувати в рік не більше шести пар трусів.