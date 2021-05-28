Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай.ua рассказала о проблемах пенсионных накоплений. По её словам, существует проблема в недоверии украинцев к пенсионной системе и неравности в пенсионных выплатах между женщинами и мужчинами.

«На сегодняшний день большинство будущих пенсионеров не успевают откладывать деньги себе на пенсию. Причиной тому является нестабильная экономика в стране, пандемия и, самое главное, низкий уровень доверия к частным банкам и пенсионным фондам. Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда растет дыра, которая увеличивается с каждым кварталом», - отметила журналистка.

По словам Завальнюк, несмотря на дыру, майские пенсии украинцам пообещали выплатить вовремя и в полном объеме. Как отмечает журналистка, существует проблема неравности пенсионных выплат между мужчинами и женщинами.

«Средняя пенсия женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин. Эта тема не новость у пенсионеров и об этом не принято говорить, но если посмотреть на цифры, то ситуация очень печальная. В 2021 году средняя пенсия у женщин составляет 3031,32 грн, это на 30% меньше пенсии у мужчин – 4242,53 грн», - подчеркнула ведущая.

Как отмечает журналистка, пенсию в 3000-4000 гривен получает всего около 19% пенсионеров, а 2000-3000 гривен получают почти 40%.

Напомним, Politeka публиковало сообщение Завальнюк, что перестраховываться, употребляя антибиотики, опасно для жизни .