Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про головні зміни в сфері ЖКГ, і про те, як це вплине на життя українців.

«Реформа ЖКГ повністю змінює правила роботи в цій сфері. Травень тільки почався, а більшість фахівців і експертів вже подейкують про серйозні наслідки для населення. У свою чергу Верховна Рада працює над черговим ноу-хау для комуналки», - заявила Завальнюк.

Вона розповіла про Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», який був направлений на розгляд ще в грудні минулого року, але президент підписав його тільки в кінці квітня.

«Завершується реформа управління багатоквартирними будинками. Що це для нас з вами значить? А виходить, що ті багатоповерхові будинки, в яких мешканці не визначилися, яка у них форма управління будинком, отримують управителя, якого визначають на конкурсних засадах. Даний конкурс будуть проводити органи місцевої влади», - пояснила Завальнюк.

За її словами, саме ця людина буде керувати найголовнішими операціями: відкривати рахунки, на які будуть надходити гроші за оплату комуналки, укладати договори на газ, електроенергію, послуги ЖКГ, вивезення сміття. При цьому журналістка зазначила, що робота не з легких, адже скарги від мешканців буде приймати теж управдом і в свою чергу повідомляти в п'ятиденний термін постачальника неякісних послуг.

«Сюрпризом для населення стануть нові платіжки. Крім того, що жителі з управителем зобов'язані укласти договір на надання послуг з тарифом, нова посадова особа зможе, як і керівництво ОСББ, пропонувати оплатити різні внески. Це навіть прописано в законі», - зазначила Завальнюк.

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