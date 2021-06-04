Между прожиточным минимумом, установленным Кабмином, и фактическим, который определил Минсоцполитики, разница в два раза. Так заявила в программе «Суть событий» для канала Знай.ua журналистка Любовь Завальнюк, а также рассказала о проблемах с выплатами зарплат в Украине.

«Обещанные надбавки врачам были выплачены где с опозданием, где через раз. Тут совсем обидно за тех, кто боролся и борется за нашу жизнь в результате не имеют никаких гарантий на достойную отплату труда. Учителя, которые потратили пол зарплаты на валерьянку во время дистанционного обучения тоже не получили свои кровно заработанные в полном объёме», - говорит Завальнюк.

Она отметила, что работодатели в свою очередь в шоке, ведь на их плечи свалилось две беды: сохранить свой бизнес и выплатить людям зарплату. В результате, говорит Завальнюк, большинство работодателей предлагали заработную плату значительно ниже среднерыночной. Выплаты работникам снизились на 1000-2000 тысячи.

В топе вакансий, по ее словам, оказалась удаленная работа. За неимением лучшего люди соглашались на все что предлагали: в среднем за день можно было заработать от 12 до 250 гривен, отметила журналистка.

«У нас в стране мы живем по двойным стандартам. У нас есть прожиточный минимум, установленный Кабмином, и фактический, который отследили в Минсоцполитике. Разница между ними в два раза. Есть минимальная зарплата официальная и минимальная в конверте, разница между ними не в два раза, но на пару тысяч. Почему бы нашему правительству и украинцам не пересмотреть эту ситуацию? Ведь установи Кабмин нормальные налоги для населения и работодателей, проблем стало бы на порядок меньше», - заявила Завальнюк.

Как ранее сообщала Politeka, Завальнюк рассказала, что следующее повышение выплат запланировано на 1 октября.

Она также заявила, что условия получения и оформления субсидии стали более строгими.