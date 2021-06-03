Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про нові умови отримання субсидій і пояснила, з якими труднощами при отриманні допомоги від держави можуть зіткнутися українці.

«Наші тарифи зростають, борги населення за ЖКГ побили всі рекорди, а в уряді навпаки заявляють про велику перемогу, мовляв, ми тепер будемо контролювати видачу субсидій, і не дозволимо нехтувати довірою влади», - говорить Завальнюк.

Вона розповіла, що за офіційною версією раніше субсидію видавали тим, хто її не дуже потребував. Але насправді, зазначає журналістка, в Державному бюджеті може не вистачити грошей на виплати всім, хто потребує, тому провідні економісти країни вирішили податися по легкому шляху.

«В результаті, у нас з'явилося багато категорій людей, яким не світить отримати допомогу від держави. Спочатку перерахунок субсидій викликав багато обурення у народу. Потім в Кабміні щось змінилося, мабуть, прислухалися до думки експертів і збільшили ліміт по депозитах з 50 тисяч до 100. І відразу заявили, що таке рішення далося нелегко і має врятувати ситуацію. Хоча умови отримання і оформлення субсидії стали більш суворими», - розповіла Завальнюк.

Журналістка зазначила, що на місцевому рівні вже нічого не вирішиш. За її словами, якщо раніше можна було звернутися за субсидіями до місцевої ради, і ті як виняток йшли на зустріч сім'ям, у яких трапилися форс-мажорні обставини, то тепер всі ці питання будуть вирішувати в столиці.

«У коментарях журналістам представники влади раніше говорили, що місцеві комісії надто часто йшли на поступки населенню, входячи в їх ситуацію, що спричинило збільшення субсидіантів. Тепер цю процедуру змінили, і правила отримання субсидій будуть одні для всіх, не залежно від ситуації», - заявила Завальнюк.

Раніше Завальнюк розповіла, що наступне підвищення виплат заплановано на 1 жовтня.

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