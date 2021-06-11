Крым – это анестезия для российского комплекса неполноценности. Так в своем блоге «Толчок» заявил футуролог Алексей Толкачев, который рассказал, как у России выработался комплекс неполноценности и объяснил, каким образом эта психическая незрелость страны повлияла на ее внешнеполитическую деятельность, в том числе по отношению к Украине.
«Аннексию Крыма Россией вряд ли можно объяснить экономическими или социальными интересами. Крым – это возможность самоутвердиться, это анестезия для российского комплекса неполноценности. Напрашивается очень неприятный вывод: Россия – психически незрелая страна. Но как же так получилось? Многим странам и народам мира для того, чтобы выжить, приходилось постоянно бороться за место под солнцем. Для этого необходимо было совершенствоваться, интенсивно развиваться», - говорит Толкачев.
Он приводит в пример страны Европы: они развивались в условиях жесткой конкуренции. Например, Голландии в XVI-XVII веках без земель и ресурсов пришлось нелегко, но страна нашла такой путь развития, который позволил не только освободиться от гнета Испанской короны, но и стать мировым торговым лидером – морским гегемоном. Россия же, по мнению Толкачева, исторически оказалась в "тепличных" условиях: она реализовала огромный потенциал территориального расширения, получив ресурс, который многократно превышал потребности населения.
«В развитии и повышении эффективности попросту не было нужды - лежи на печи да ешь калачи. Особенно, если ты правитель такой "великой державы". Именно поэтому в 1855 году длина железных дорог в огромной Российской империи составляла всего-навсего 1044 км, что в 13 раз меньше, чем в Великобритании, в 7,5 раз чем в Германии и в 5,5 – чем во Франции», - отметил футуролог.
По его словам, для психического созревания наций необходимы потрясения, которые заставили бы осознать и переосмыслить свои взгляды, устремления, мотивы и цели. Как пример он приводит Германию, которой потребовалось две мировых войны, чтобы преодолеть собственное высокомерие и манию величия, замешанную на глубочайшем комплексе неполноценности. Зато, отмечает Толкачев, после длительного и "психически зрелого" развития Германия может по праву именоваться мировым финансовым, промышленным и технологическим лидером.
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«Но Россия оказалась слишком великой, чтобы столкнуться лицом к лицу со своим комплексом неполноценности. "Отрезвляющей" катастрофой могло бы стать позорное поражение в русско-японской войне 1905 года. Но история свернула на революционный путь. В итоге, сегодня Россия по уровню психического развития напоминает типичного отпрыска богача-миллиардера. Словно пораженный комплексами и страхами подросток, она лишена мотивации работать над собой, учиться, развиваться», - резюмировал Толкачев.
Напомним, Толкачев заявил, что общество ненависти не способно воспитать политиков, любящих народ.
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