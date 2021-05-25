Футуролог Олексій Толкачов у своєму блозі « Толчок» заявив, що в українців відсутня культура любові і пояснив, які наслідки цієї проблеми ми спостерігаємо в суспільстві.

«В українському суспільстві відсутня культура любові. Вчителі не люблять дітей, а учні відповідають глузуванням педагогам. Виробники товарів часто не люблять тих, для кого вони ці товари роблять. Банки знущаються над боржниками, водії з презирством ставляться до пішоходів. І коли жлоб паркує свій джип на зеленому газоні - він проявляє свою нелюбов до суспільства. Так само як і будь-який інший, хто кидає сміття повз урну або залишає його після себе в лісі. Цей список можна продовжувати до нескінченності. Все свідчить про те, що в соціумі домінує масова культура егоїзму, споживання, самоствердження і ненависті», - розповів Толкачов.

Він додав, що українці навчилися добре ненавидіти - політиків чи сусідів за стінкою, чиновників, хабарників, жінок за кермом, податківців і взагалі - всіх навколо. Але, на думку футуролога, ми ненавидимо в першу чергу самих себе: за те, що незадоволені своїм життям, що втратили або не реалізували себе, за свої комплекси, слабкості, долю, історію і країну, нарешті, за мізерність своїх устремлінь і цілей.

«Ми можемо дати ближньому лише те, що маємо самі. Спочатку ми не любимо себе, і лише потім ця нелюбов поширюється на всіх і на все навколо нас», - каже Толкачов.

За словами футуролога, ця нелюбов знаходить свої численні проекції у взаєминах, в соціальній роз'єднаності, взаємній підозрілості, хамстві, егоїзмі, у відсутності довіри, співчуття, поваги і взаємодопомоги, а також у величезній кількості інших соціальних пороків. Толкачов вважає, що першооснова всіх цих явищ - дефіцит любові.

«Біда в тому, що без любові в суспільстві гине мораль, емпатія, довіра і співпраця. Неможливо побудувати щастя, досягти прекрасного майбутнього. Суспільство ненависті не здатне виховати політиків, які люблять народ. Яким би не було зерно прогресивної ідеї, воно не прийметься на такому соціальному грунті», - заявив Толкачов.

Раніше Толкачов заявив, що наша колективна стратегія - чекати порятунку, універсального рішення всіх наших проблем.