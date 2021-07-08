Нещодавно Галина Третьякова сказала, що українцям для життя цілком вистачить і 5 тисяч гривень. У своєму блозі економіст Юрій Атаманюк висловився щодо цих слів і заявив, що депутати «Слуги народу», по суті, прирівняли потреби громадян до собачих

Атаманюк розповідає, що має вдома пса і, на противагу людям, його потреби не великі – аби було, де погуляти, що поїсти, вітаміни і послуги ветеринара. «Але, якщо ставити людину на рівень цієї собаки, що якщо захворіє, щоб дали укол і нагодували, то в такому випадку її слова наповнюються сенсом», - міркує він.

Експерт нагадує, що Україна взагалі-то хоче вступити в ЄС, але влада ніколи не замислювалася над тим, як там вираховують прожитковий мінімум. Він пояснює, що в європейських країнах прожитковий мінімум передбачає такі речі, як утримання квартири та автомобіля, 10-денний відпочинок, а також навчання в університеті, проходження певних курсів чи ще щось для самореалізації.

Отже, економіст підсумовує, що Україна та держави Європи по-різному дивляться на прожитковий мінімум: для одних це питання виживання, а для інших – життя.

«Тобто прожитковий мінімум - це мінімум, який забезпечує гідне життя, яке відповідає сучасній людині», - каже він про європейську позицію.

Натомість в Україні, підкреслює Атаманюк, працює інша парадигма: розглядаючи прожитковий мінімум як засоби на підтримку життєдіяльності, влада прирівнює громадян до собак.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк назвав заяви про збільшення зарплати медиків піаром.

Також Politeka писала про те, що Атаманюк розповів, як можна було зробити Північний потік-2 безглуздим.

https://youtu.be/xLWcEV8GTGY