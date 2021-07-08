Когда нам говорят об увеличении зарплаты медиков - это не более, чем популизм, зато до сих пор нет возможности пойти в отпуск на четыре недели. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге , рассказывая о ситуации с украинской экономикой.

По словам эксперта, сегодняшний дефицит государственного бюджета Украины официально составляет 250 миллиардов гривен, в то же время 600 миллиардов - это сумма, определенная для обслуживания внешних долгов государства. «Мы без внешних заимствований не можем выплатить ту зарплату, которая есть сегодня», - констатирует он.

Итак, говорит Атаманюк, надеяться на какой-то разогрев экономики не стоит. Как он отмечает, для увеличения зарплаты медиков в Украине нужно еще 10 миллиардов взять где-то извне, что довольно трудно.

В общем такие заявления правительства экономист считает пиаром. «Это заявление попахивает пиаром и популизмом точно как мы слышали два года назад, что зарплата учителя будет 4 тысячи евро», - подчеркивает он. По мнению Атаманюка, вся проблема в том, что власть ничего не делает для развития экономики, а именно это и является предпосылкой улучшения жизни граждан.

В частности, он обращает внимание не только на уровень зарплаты, но и на продолжительность отпуска: 2 недели в год - мало, а больше - дорого, поэтому только за свой счет.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, что может остановить рост тарифов .