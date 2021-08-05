Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал о проблемах с организацией власти и распределением функций между государственными органами в Украине.

«У нас РНБО стало таким теневым Кабмином, потому что когда РНБО наводит порядок в контрабанде через санкции против контрабандистов, то они подменяют собой деятельность Таможенной службы», - говорит Атаманюк.

По его словам, если этим занимается РНБО, значит, Таможенная служба не справляется со своими обязанностями, контрабанда осталась, а доходы бюджета не выполняются. По мнению экономиста, это – разрушение государственности.

«У нас люди влазят не в свои функции, у нас все занимаются дипломатией, у нас любой депутат, любой министр не по его профилю, но он дает официальные заявления по вопросам коронавируса, взаимоотношений с США, Китаем или РФ, по тарифной политике. У нас нет персонификации ответственности, нормального распределения функций между органами власти, между центральными органами власти, между ветвями власти и получается такой бардак», - заявил Атаманюк.

Он отметил, что в обществе сейчас очень сильный запрос на справедливость и общество сейчас видит, как все происходит неправильно. Одним из пиар-ходом власти в этой ситуации, добавил экономист, были также и последние «посадки».

«Псевдосоветники, популисты, безграмотные люди сегодня на перегонки пытаются попасть в первый кабинет и донести какую-то информацию. Последние перестановки среди силовиков говор ят о том, что пустые люди, которые не могут дать результат, занимаются только популизмом», - считает Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Левус рассказал, что происходит с партией «Голос».

Также Politeka писала о том, что Атаманюк посоветовал власти не искать виновных, а решать проблемы.