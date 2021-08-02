Політолог Дмитро Левус у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, що відбувається з партією «Голос».
«Це саме природний процес, до якого все йшло. Ось до цього кінця, який зараз... Довго жили, як на мене. Я взагалі вважав, що ця історія могла закінчитися трошки раніше. Тому що це абсолютно нежиттєздатний організм – так звана партія «Голос». 400 членів по всій Україні, як деякі люди кажуть, з них близько 300 – у Львові та Львівській області», - каже експерт.
Також він звернув увагу на те, що «Голос» дуже схожий на «Самопоміч».
У той же час Левус зазначає, що в «Голосі» є багато досить яскравих особистостей, які існували і до того, як прийшли в політику.
«У нас партій, яких спочатку до виборів не було, і вони існують як виборчий проєкт, загалом, напевно, відсотків 80. І «Голос» не був винятком. Але «Голос» був краще чому? Тому що цікаві люди, які реалізувалися до... Але, бачите, не злітає», - сказав політолог.
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