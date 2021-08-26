В своем блоге экономист Юрий Атаманюк поразмыслил о том, как развить украинскую газодобычу, и прокомментировал рост тарифов

Атаманюк обращает внимание на то, что в течение прошлого и этого года курс доллара не прыгал и в отопительный сезон стоимость энергоносителей оставалась та же. Тем не менее, говорит он, стоимость газа выросла на 173%, а коммунальных услуг и электроэнергии - на 36%. «В основе государственной политики должен быть социальный договор – его нет. Нам обещают: «Не будет резкого скачка платежей и тарифов». Подождите, а что происходит сейчас?», - утверждает эксперт.

Для развития украинской газодобычи он советует, как вариант, создать газовый консорциум с Германией и Россией. «Нужно сделать баланс газа, разделить украинский газ и импортный, провести инвентаризацию всех скважин газа и привлечь инвесторов», - рассуждает Атаманюк.

Ситуацию с инвесторами экономист комментирует так: в частности американцев нет из-за отсутствия соответствующего правового поля.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что Украина должна дипломатично добиться поблажек со стороны Запада в случае запуска Северного потока-2.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, почему больным поствоенным синдромом обязательно нужна реабилитация.