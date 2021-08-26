На прикладі випадку з гранатою в Кабінеті міністрів економіст Юрій Атаманюк обґрунтував необхідність проходити реабілітацію хворим на поствоєнний синдром. Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, американці все ще оговтуються від війни у В’єтнамі. Він розповідає, що у Сполучених Штатах люди, які мають поствоєнний синдром, отримують послуги сексуального характеру або наркотики. У таких закладах, додає Атаманюк, психічно хворі проходять реабілітацію.

Економіст ставить досвід США у приклад Україні, де також потрібно піднімати питання реабілітації людей із поствоєнним синдромом і вирішувати цю проблему.

Аби не бути голослівним, він нагадує про випадок із гранатою в Кабінеті міністрів. «Йде тенденція, що це злочин, але якщо пройшов через АТО, то на цей злочин можна дивитися не як на злочин», - пояснює Атаманюк.

Загалом експерт вважає, що все відбувається каскадом. «Почався з того, що 2 роки тому пішли ці замінування. Зараз вже кричущий фактор: Кабмін, бойова граната», - зауважує він. Економіст відзначає, що криміногенні елементи з доступом до зброї з’являються на фоні волонтерських і патріотичних поривів.

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