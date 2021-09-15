Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о вновь принятом законе, который будет регулировать индексацию пенсий и должен усовершенствовать пенсионное законодательство

«На прошлой неделе Верховная Рада приняла еще один закон, который касается всей страны», - заявила журналистка.

Завальнюк сообщила, что Верховная Рада 9 сентября 2021 года приняла закон об индексации пенсий. По ее словам, парламент принял в первом чтении изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства. Журналистка отметила, что законопроект №4668 поддержали 317 парламентариев.

Она рассказала, что в документе предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта для военнослужащих, государственных служащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.

«Также предлагается назначать досрочно пенсионные выплаты по возрасту за 1,5 года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий, а также назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность», - рассказала Завальнюк.

По словам журналистки, ожидается, что данный документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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