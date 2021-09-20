Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua сообщила о запланированной властями реформе Государственной службы занятости, а также рассказала о проблеме трудовой миграции в Украине

По ее словам, правительство предложило заменить неэффективный, по их мнению, механизм квотирования трудоустройства компенсациями работодателям части затрат на фонд оплаты труда или единый социальный взнос за трудоустройство некоторых категорий безработных, в том числе молодежи.

Журналистка добавила, что, по замыслу чиновников, такой подход позволит молодежи быстрее приобрести опыт работы и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

«А теперь по факту, наша молодежь массово едет в Польшу, и я сейчас говорю о специалистах во всех сферах. Начнем с того, что там уровень заработной платы гораздо выше, чем тут. Ну не заработать тут молодым в возрасте до 30 лет больше 500 долларов. Все просто, работа в Украине есть, вакансий много, но с такой зарплатой молодежь мириться никогда не будет», - заявила Завальнюк.

По словам журналистки, молодые семьи не могут себе позволить купить квартиру, отложить на покупку автомобиля, а также финансово невозможно родить и воспитать детей. В то же время, отмечает она, за границей есть шанс найти стабильную работу и за хорошие деньги. Также, по ее мнению, немаловажным фактором является то, что многие молодые люди не видят своего будущего тут.

«В то же время те, кто уже имеет опыт работы и не может покинуть Украину, вынужден батрачить за копейки. Интересно, в Минфине обратили на это внимание? У нас власть изначально становится на сторону работодателя. Вот посудите сами, профсоюзы разогнали, работники не могут пожаловаться на собственное руководство, потому что некуда», - отметила Завальнюк.

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