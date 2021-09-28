Проблемы с выплатой субсидий, задержки зарплат и девальвация национальной валюты. Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, чего украинцам ожидать этой осенью.

«С 1 октября по 30 апреля следующего года назначается субсидия. Ведь субсидии в Украине назначают людям на определенный срок: с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона», - сообщила Котенкова.

Она отметила, что субсидия рассчитывается на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября – и отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля. Котенкова выразила надежду, что субсидии будут выплачены в срок и их будет хватать на погашение коммуналки. При этом, отмечает журналистка, украинцев ожидает непростой период из-за экономического кризиса, который прогнозируют эксперты, а также девальвация гривны.

«В сентябре курс доллара сохранял стабильность. Сейчас его стоимость составляет ниже 27 грн, но уже в октябре девальвация гривны неизбежна — доллар будет стоить 28 грн. Более того, эксперты прогнозируют масштабный экономический кризис из-за наращивания долгов и не решения макроэкономических проблем. Наблюдается рост задолженности по выплатам зарплат и других платежей. Существуют проблемы с выплатой субсидий», - заявила Котенкова.

По ее словам, цены на газ и уголь продолжают расти, и для прохождения отопительного сезона придется потратить немалые средства в иностранной валюте. Журналистка добавила, что есть угроза банкротства энергокомпаний.

«Среди других причин роста курса доллара в октябре еще называют политическую нестабильность в стране, обострение борьбы между различными политическими группировками, ожидаемое переформатирование правительства, возможную отставку спикера парламента и рост протестной активности населения», - рассказала Котенкова.

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