Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 24 по 30 листопада показує стрімке похолодання наприкінці періоду: якщо на початку тижня вдень буде до +8°, то ближче до понеділка термометри опустяться до -1° вдень та -3° вночі.

Попередній тижневий прогноз погоди для Одещини вже попереджав про похолодання, а новий прогноз на 24-30 листопада показує, що холодна хвиля посилиться ще більше: максимальна температура впродовж тижня впаде з +8° до -1°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня в Одеській області коливатимуться від +8° до -1°.

У вівторок, 24 листопада, в Одесі очікується мінлива хмарність. Повітря прогріється до +6° вдень, а вночі похолодає до +3°. Опадів не прогнозують.

У середу, 25 листопада, небо буде малохмарним. Вдень термометри покажуть +6°, вночі — +3°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 26 листопада, очікується хмарність з проясненнями. Це буде найтепліший день тижня — повітря прогріється до +8° вдень, вночі ж утримається +3°. Без опадів.

У п’ятницю, 27 листопада, небо буде хмарним. Вдень та вночі температура утримається на позначці +8°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 28 листопада, прогнозують хмарність з проясненнями. Стовпчики термометрів опустяться до +2° вдень та +2° вночі. Без опадів.

У неділю, 29 листопада, також очікується хмарність з проясненнями. Вдень повітря прогріється лише до +1°, а вночі похолодає до -2°. Опадів не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, небо буде малохмарним. Це найхолодніший день тижня: вдень термометри покажуть -1°, вночі — -3°. Без опадів.

Отже, найтепліше в Одеській області буде у четвер, 26 листопада, коли вдень повітря прогріється до +8°. Найхолодніше очікується у понеділок, 30 листопада, — лише -1° вдень та -3° вночі. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують у середу, 25 листопада, та в п’ятницю, 27 листопада.

Через різкий перепад температур — до 9° за тиждень — варто заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами, 25 та 27 листопада, не зайвою буде парасоля, а водіям варто бути обережнішими на дорозі через ймовірну слизькість.

Раніше Politeka повідомляла, погода різко погіршиться: синоптики дали прогноз на тиждень на одещині з 16 по 22 листопада.

Також Politeka повідомляла, одеську область накриє різке похолодання: прогноз погоди на тиждень із 15 листопада.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про дощі та похолодання: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 12 по 18 листопада.