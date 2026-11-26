Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 27 листопада по 3 грудня обіцяє стійкі морози: вдень максимум підніметься лише до -1°, а вночі місцями похолодає до -9°.

Синоптики попереджали про посилення морозів ще наприкінці листопада, і цього тижня холод у Харківській області нікуди не йде: за новим прогнозом удень очікується максимум -1°, а вночі термометри опускатимуться аж до -9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура коливатиметься від -5° до -1°, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 27 листопада, удень буде -1°, уночі -2°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 28 листопада, стовпчики термометрів удень опустяться до -2°, а вночі - до -5°, хмарність мінлива, опадів не буде.

У неділю, 29 листопада, вдень температура триматиметься на позначці -3°, уночі похолодає до -6°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, повітря прогріється вдень лише до -5° - це найхолодніший денний показник тижня, уночі очікується -7°, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 1 грудня, температура залишиться на тому ж рівні: вдень -5°, уночі -7°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 2 грудня, удень трохи потепліє - до -3°, а вночі похолодає до -8°, небо малохмарне, опадів не буде.

У четвер, 3 грудня, удень очікується -1°, а вночі - найхолодніша позначка всього тижня, -9°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтепліше в Харківській області буде на початку та в кінці тижня - у п'ятницю, 27 листопада, та в четвер, 3 грудня, коли вдень повітря прогріється до -1°. Найхолодніший день - понеділок, 30 листопада, з денним максимумом -5°. Перепад денних температур за тиждень становить 4°, а вночі найсильніший мороз, -9°, прогнозують на четвер, 3 грудня. Опадів протягом усього тижня в області не очікується.

З огляду на стійкі морози та нічні показники нижче -5°, варто одягатися тепліше, у кілька шарів одягу, та приділити особливу увагу людям похилого віку й дітям. Дороги й тротуари в такі дні можуть бути слизькими, тож пересуватися краще обережно, а довге перебування на вулиці в нічні й ранкові години, коли найхолодніше, варто обмежити.

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