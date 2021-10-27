Футуролог Алексей Толкачев заявил, что ценность любви к человеку способна изменить все системы, например, образовательную, и вообще сформировать новую модель цивилизации.

Об этом он рассказал в своем блоге «Толчок».

По словам Толкачева, ценность любви, положенная в основу разных процессов, может изменить всю картину мира. «Украина должна явить миру качественно нового человека, новую цивилизационную модель, в основе которой будут не технологии, а именно новое качество человека. Человека, который полюбит себя и который полюбит ближнего», - убежден он.

В пример функционирования человеколюбивой цивилизации футуролог приводит образовательную систему. В частности, говорит он, вместо унижения детей, самоутверждения учителей, конкуренции между учениками в основе всей системы будет просто любовь к ребенку. «Школа нас не научила общаться друг с другом, взаимодействовать, и это большая беда. Стоит только положить любовь в основу системы образования, и может появиться нечто совершенно иное», - подчеркивает Толкачев.

Кроме этого, добавляет эксперт, такая школа не будет давать фрагментарные знания, а, прежде всего, будет заниматься формированием зрелой и самодостаточной личности, которая будет знать, как устанавливать общественные отношения, кем она хочет быть и зачем вообще существует в этом мире.

Как сообщала Politeka, Толкачев объяснил, зачем Украине необходим безусловный основной доход.

Также Politeka писала о том, что Толкачев объяснил, как сейчас развивается роботехника.