Журналистка Катерина Котенкова рассказала о критической ситуации с обеспечением отопительного сезона в Украине, в частности связанной с запасами газа и угля.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Тарифы будут расти, это, к сожалению, неизбежно. Это как снежный ком. Подорожает отопление. Газ стоит дороже, чем в прошлом году, так же как и абонплата на газ. Хотя нам обещали, что она повышаться не будет. То же касается и тарифов на воду – они тоже растут», - рассказала Котенкова.

По словам журналистки, власти уверяют, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно, в сбалансированном режиме. Она отметила заявление министра энергетики Германа Галущенко о том, что нынешний отопительный сезон в Украине будет сложным и будет проходить на фоне международного энергетического кризиса.

«На сегодняшний день мы имеем критически низкие запасы угля на складах ТЭС. По данным Укрэнерго на начало октября, запасы угля в Украине на складах ТЭС составили 713 тыс. тонн, хотя согласно утвержденного Кабмином графика должны были вырасти до 2,5 млн. Более того, по сравнению с сентябрем, запасы не увеличились, а сократились. По сравнению с предыдущими годами имеем заполнение запасов угля на уровне 30-40%», - говорит Котенкова.

Она объяснила, что обычно, когда уменьшаются запасы угля – потребляем уголь, и наоборот – меньше угля – используем газ. Но, отметила журналистка, сейчас ситуация складывается не очень хорошо. По ее словам, очень важно, чтобы до весны основные энергоблоки на наших АЭС работали без выведения из эксплуатации.

«Да, газ есть. Но ситуацию ухудшают рекордно низкие запасы угля. Если подытожить, скажу так: тарифы будут расти, что бы нам не обещали. Газ и уголь всё дороже, тарифы для людей всё выше, а миллиардов из госбюджета на дотации отрасли всё больше», - подытожила Котенкова.

Как сообщает Politeka, ранее Загородний упрекнул власть в половинчатой политике в сфере коммунальных тарифов.

Также ранее для Politeka Михаил Чаплыга рассказал, что повлечет за собой подорожание газа.