Журналистка Катерина Котенкова объяснила, почему Украина может оказаться не готовой к введению запланированной властями накопительной пенсионной системы.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Как сообщает Котенкова, в Минсоцполитике посчитали, уже в апреле украинцы могли бы получать пенсию в размере 7 тысяч гривен, если бы на тот момент полноценно функционировала накопительная система. При этом, отмечает журналистка, на такие выплаты могли бы ожидать украинцы со стажем 35 лет, средней зарплатой 15 тысяч гривен, ежемесячными взносами в размере 4% и прочее.

«Украинцам предлагают платить налог 2% от зарплаты. Дополнительные 2%, будет получать население с налогов, которые будет платить работодатель. В стране достаточно сильное налоговое бремя, и украинцы могут быть просто не готовы сами доплачивать в накопительные фонды, как и работодатели платить больше», - заявила Котенкова.

Кроме того, по словам журналистки, риском является неразвитость финансового рынка, из-за чего деньги могут просто пропасть, и на этом пенсионная реформа закончится. Котенкова отметила, что она считает более приемлемым вариантом улучшение солидарной пенсионной системы и добровольный уровень пенсионной системы, когда каждый сам решает, когда, где и сколько ему накапливать.

«Даже сама министр Лазебная говорит, что сейчас не самое удачное время для внедрения второго уровня пенсионной системы с учетом коронакризиса и войны на Востоке, однако нет другого выбора. Как бы там ни было, но скорее всего с 2023 года эта реформа уже точно заработает. Но станут ли люди жить лучше?», - говорит Котенкова.

Она объяснила, что в правительстве умалчивают о том, что если будет совершен переход на накопительную пенсионную систему, это, во-первых, не затронет нынешних категорий пенсионеров, а во-вторых, не коснется людей, которым исполнилось более 40-45 лет.

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