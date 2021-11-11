Политолог Тарас Загородний объяснил, что избрать нового министра обороны Украины стоило еще раньше и для чего вообще нужны все эти кадровые ротации в политике.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет Загородний, если ситуация в государстве складывается не слишком хорошо, то властям приходится делать какие-то кадровые перестановки, так они перекидывают всю ответственность на всех уволенных. «Ротации иногда нужно проводить, потому что есть такое неписанное правило политики – «Вовремя найди виноватого: если не видишь вокруг себя виноватого, то виноват ты», - говорит он.

Следовательно констатирует политолог, ротации необходимы властям, когда ситуация в государстве по всем направлениям начинает ухудшаться. В то же время он акцентирует внимание на том, что все эти перестановки преимущественно затрагивают непонятных людей и непонятно почему. В частности, Загородний акцентирует внимание на том, что министры, уходя в отставку, не отчитывались в парламенте обо всех своих успехах и провалах. «Наши жители Банковой вообще не уважают парламент и думают, что это придаток к Администрации президента», - подчеркивает он.

Также эксперт высказывает свое мнение по увольнению министра обороны и отмечает, что его стоило сменить еще раньше, поскольку деятельность министерства все это время оставляла желать лучшего. С другой стороны, он предупреждает, что и улучшения ожидать не стоит, поскольку власть в принципе действует неэффективно.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что президенту хватает полномочий, чтобы развивать страну любыми способами.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский объяснил, для чего властям нужны постоянные кадровые перестановки в правительстве.