Политолог Тарас Загородний рассказал о важности вакцинации, а также объяснил, что если мы не вакцинируемся, то это может навредить экономике.
Об этом он рассказал в своём блоге.
«Вакцины – это не плохо. Вы можете иметь сомнения по поводу прививок, но есть развитые страны, где вакцинация проходит и там правительство умное, эффективное и ответственное, и оно провело вакцинацию до 80% людей. Там люди болеют, но там не такая высокая смертность и эта болезнь там происходит как сезонный грипп», - отметил Загородний.
По словам эксперта, людям надо понимать, что либо мы будем иметь вечные локдауны, а в следствии безработица и удары по экономике, либо же мы все вакцинируемся.
«Я лично вакцинировался и призываю каждого это сделать. Я вижу пример развитых стран, которые это провели, поэтому лучше сделать, чтобы и своё здоровье поберечь», - сказал Загородний.
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Как отметил политолог, многие его друзья, которые вакцинировались, перенесли болезнь достаточно легко.
Как сообщала Politeka, Тарас Загородний рассказал о реакции Германии на использование «Байрактара».
Также Politeka публиковала слова Тараса Загороднего: Ротации иногда нужно проводить, потому что есть такое неписанное правило политики – «Вовремя найди виноватого».