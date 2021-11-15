Политолог Тарас Загородний рассказал о важности вакцинации, а также объяснил, что если мы не вакцинируемся, то это может навредить экономике.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Вакцины – это не плохо. Вы можете иметь сомнения по поводу прививок, но есть развитые страны, где вакцинация проходит и там правительство умное, эффективное и ответственное, и оно провело вакцинацию до 80% людей. Там люди болеют, но там не такая высокая смертность и эта болезнь там происходит как сезонный грипп», - отметил Загородний.

По словам эксперта, людям надо понимать, что либо мы будем иметь вечные локдауны, а в следствии безработица и удары по экономике, либо же мы все вакцинируемся.

«Я лично вакцинировался и призываю каждого это сделать. Я вижу пример развитых стран, которые это провели, поэтому лучше сделать, чтобы и своё здоровье поберечь», - сказал Загородний.

Как отметил политолог, многие его друзья, которые вакцинировались, перенесли болезнь достаточно легко.

Как сообщала Politeka, Тарас Загородний рассказал о реакции Германии на использование «Байрактара».

Также Politeka публиковала слова Тараса Загороднего: Ротации иногда нужно проводить, потому что есть такое неписанное правило политики – «Вовремя найди виноватого».