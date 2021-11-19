Ми всі, по суті, живемо

Якоюсь мірою в тумані

Ліна Костенко

У руля страны волею случайной искры и случайным обстоятельствам так бывает, оказались люди, которые механически безапелляционно играют в политику, как дети с огнем, и приносят в жертву всё: нашу историю, культуру, язык, образование, экономику, традиции, жизни людей. "Слуги", их лидер В.Зеленский стремятся не к равновесию и балансу идей и бытия, для них главное − "опрокинуть", "уничтожить", "наказать", "разрушить", "пригвоздить", "обмануть", "украсть".

В.Зеленский в своей предвыборной программе говорил, что обеспечит подлинное народовластие, реальное участие людей в управлении государством, контроль за исполнительной властью, на подлинную гласность.

Ну и где все это? Не народ должен зависеть от Ермаковых, Подоляковых, АраХамовых, а, наоборот, офис президента, "слуги" от народа.

В офисе президента, во фракции "слуг" в парламенте разыгрывается спектакль под названием "Апогей президента", в котором видно всё многоцветие "грязной лужи", в котором вгоняется черно-белое видение СНБО. Признающие лишь одну линию, одно мнение, единственную истину В.Зеленского и А.Ермака. Беды страны, народа Президент выдает за победу своей политики.

Главное удержать рейтинг и веру людей в порочную мечту и порочную надежду. Президент привык, что ему безропотно подчиняются, со всем соглашаются, а кто может возразить?

Арахамия, Гетьманцев, Корниенко, Потураев, Стефанчук, Безуглая, Третьякова, но разве не смешно?

После двух лет "умственного разврата", пустых обещаний людям нечего запомнить, кроме цирка и скандалов. Но где же элита, патриоты Украины, которые всегда были буревестниками духа, маяками предгрозовой молнии? Почему отдали страну АраХамам, людям сомнительного ума? И теперь это болото определяет судьбу целого народа и страны?

Эта мишура в любой момент может совершить на пустом месте любую глупость, вызвать любой пожар не только в нашей стране, но и в целом мире.

Давно пора подати у відставку.

Не ті часи. Не той театр.

Ліна Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша