Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев рассказал о невероятных опережающих свое время идеях Григория Сковороды, основы которых прослеживаются модных течениях, идеологии ЕС и даже процессе децентрализации.

Об этом он рассказал в своем блоге «Толчок».

«Григорий Сковорода был действительно уникальной личностью, портрет которой не только изображен на 500 грн купюре. На этой банкноте есть еще очень ценное интересное явление», - заявил Толкачев.

Футуролог отметил, что там находится рисунок Сковороды под названием «Неравное всем равенство». Он объяснил, что, если взять 500-гривневую купюру и посмотреть на нее, то на ней можно рассмотреть изображение, на котором из одного источника в кувшины разных размеров текут разные потоки: в большой кувшин – большой поток, в маленький – маленький поток. Но так или иначе, говорит эксперт, в каждый кувшин течет тот поток, который соответствует размеру, объему и масштабу кувшина.

«Разве это не гениально? Это же прекрасная иллюстрация единства в разнообразии. Той идеи, которая по сути стала в основе Европейского Союза. Это фундаментальная философская идея, которая гласит о том, что кому больше дается, с того и больше спрос. Но так или иначе, Вселенная подпитывает всех. Философские идеи Сковороды – грандиозны и на несколько столетий опередили развитие нашей цивилизации», - заявил Толкачев.

Он отметил и другие идеи украинского философа, например, идея сродного труда, которая состоит в том, что человек не может быть счастлив, если занимается нелюбимым трудом. По словам футуролога, из этой идеи в дальнейшем вырастали современные понятия профориентации и карьерных коучей.

«Сейчас, получается, что даже высказывание Григория Сковороды о том, что каждому городу нрав и права – это ключ к децентрализации. К тому, как сделать Украину разнообразной, яркой, развить туристический потенциал, когда каждый город будет особенным. И этих идей невероятное множество», - рассказал Толкачев.

Как сообщала Politeka, Геннадий Друзенко посоветовал украинцам читать Сковороду: «Найти свое не только поле боя, а найти свою академию».

Также Politeka писала о том, что Доний заявил, что лозунг Сковороды «Всякому городу нрав и права» мог бы быть лозунгом децентрализации.