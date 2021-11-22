Громадський активіст, правник Геннадій Друзенко сказав, що українцям варто слідувати заповідям Григорія Сковороди та привітав їх із 299 річницею філософа.

Про це він розповів у себе в блозі.

За словами експерта, українцям пора збалансувати спадщину Шевченка, яку вони знають значно краще, аніж Сковороди, відомого філософа та мислителя. Як він пояснює, Шевченко – це сильна енергія, знищення ворогів, захист державності, а Сковорода – гармонія, свобода та універсальність.

Водночас він акцентує на тому, що фігура Сковороди не обмежується Могилянкою, Слобожанщиною чи Харківщиною. «Григорій Сковорода – це наш другий геній та полюс, який нам ще тільки належить прочитати», - підкреслює Друзенко.

Сьогодні ж, зазначає правник, 229 річниця Сковороди. «Рік, який попереду, це величезний виклик для України дослухатись заповідей Григорія Савича, не протиставляючи себе світу, а приймаючи світ і знаходячи своє місце у ньому», - міркує він. На думку Друзенка, мало просто не хотіти жити в «русском мире» та заявляти про свою належність до Європи, потрібно ще й наповнювати себе відповідними сенсами.

А відтак, підсумовує активіст, цей і наступний рік повинні стати роками Сковороди в культурі Україні. «Знайти своє не тільки поле бою, а знайти свою академію і повернути університети у певні храми науки, а не просто профтехучилища», - пояснює він.

Як повідомляла Politeka, Друзенко заявив, що Україні потрібно переглянути державну конструкцію.

Також Politeka писала про те, що Доній заявив, що гасло Сковороди «Всякому місту звичай і права» могло б бути гаслом децентралізації.