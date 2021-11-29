Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, как развивалось политическое мнение во времена Средневековья, в частности, о соотношении государства, церкви и общества в это время.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Подорожний рассказал, что в эпоху средневековья Ключевым становится вопрос соотношения государства и церкви, поскольку вековые государства разрушались, а негосударственный институт церкви пережил катаклизмы. По его словам, Аврелий Августин, следуя античной традиции, различает «грады Божий» и «град земной», относя к нему и государство. Да, объясняет политтехнолог, сообщество могло быть государством, если объединит право с Божьей справедливостью.

«Несоблюдение этого было, по мнению Августина, причиной падения Рима. Фома Аквинский, учение которого являлось вершиной религиозной мысли, считал, что от Бога происходит естественный закон. Если с ним расходятся законы государства, то народ может свергнуть монарха. Так закладывалась европейская традиция приоритета общества над государством», – рассказал Подорожний.

Он добавил, что в Византии была начата другая традиция, а именно ключевой принцип православия – соборность. По этому принципу, говорит Подорожний, государство признавало церковный закон своим руководством, но церковь, то есть общество, должно было подчиняться государству. Так же, добавил политтехнолог, мнение мыслителя Аквинского, государственное сообщество является приготовлением к высшему сообществу - государству Бога, таким образом, государство подчиняется церкви как средство цели

«Представления о периоде Средневековья как о застое в жизни и мысли не совсем справедливы. В связи с этим больше прав немецкий философ Фридрих Шлегель, заявивший: «Если средневековье и сравнимо с темной ночью, то эта ночь звездная». Утверждение совершенно новых стандартов человеческого бытия и уход от феодального образа жизни составляли новое содержание эпохи Возрождения и Нового времени», - говорит Подорожний.

По его словам, для этой эпохи характерен критический пересмотр религиозных учений, формирование философского типа мышления, утверждение гуманистической культуры, светского искусства. Эксперт добавил, что мыслители того времени видели свое предназначение не в построении моделей идеального государства, а в умении понять и объяснить природу происходящих и меняющихся отношений политических событий.

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