Медицинский эксперт Анатолий Якименко объяснил, что уровень развитости государства определяется интегральными показателями материнской и детской смертности.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

Как объясняет Якименко, показатели материнской и младенческой смертности интегральныедля всего мира. В частности, говорит он, речь идет о смерти матери во время родов или беременности, а ребенка – в течение 42 дней после рождения. «По этим показателям определяется не только качество и доступность медицинской помощи, а также производится оценка экономическо-политической составляющей жизни стран. По ним судится, насколько страна развита и попадает в цивилизацию», - рассказывает гость программы.

Следовательно, констатирует эксперт, страна считается нецивилизованной, если показатель младенческой или материнской смертности высок. «Это приводит к очень серьезным перекосам», - отмечает он.

Чтобы не быть голословным, Якименко в пример приводит Беларусь. С одной стороны, говорит он, показатели материнской и младенческой смертности в Беларуси низкие, с другой – там жестоко обращаются с политическими оппонентами и могут избивать людей прямо на улицах. «Но по этим интегральным показателям Беларусь выглядит презентабельно, как цивилизованная страна», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Якименко рассказал, какие органы больше всего поражает коронавирус.

Также Politeka писала о том, что Якименко прокомментировал возможные последствия появления в Украине штамма коронавируса «Омикрон».