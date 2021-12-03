Политолог Максим Яли прокомментировал выступление Владимира Зеленского 1 декабря в Верховной Раде, а также заявил, что речь выглядела эффектно.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Первого декабря состоялось ежегодное послание Зеленского Верховной Раде. Отмечу, что с технологической точки зрения оно было весьма сильным и хорошо прописанным. С необходимой статистикой, смыслами, обещаниями, проектами и итогами того, что уже удалось достичь за первую половину президентского срока Зеленского. Ну а планов на вторую половину еще больше», - отметил Яли.

По словам эксперта, среди перечисленных планов было строительство не только дорог, а и ледовых комплексов, аэропортов, школ и больниц. Также, как отметил политолог, президент анонсировал цифровой паспорт для детей, которые будут получать отчисления с ренты за использование полезных ископаемых, и заявил о повышении зарплат и пенсий.

«В общем, все то, чего ожидали и хотели избиратели Зеленского в 2019-м, голосуя за него на выборах, но пока так и не дождались – резкого повышения уровня жизни. Правда, в своем послании Зеленский ничего не сказал о том, как он будет сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги уже в следующем году, что так волнует большинство граждан. Пообещал, что никакого энергетического кризиса не будет и зиму мы переживем без веерных отключений, а энергетическая безопасность крепка как никогда», - подчеркнул Яли.

Как отметил политолог, подача Зеленского была достаточно эмоциональной и уверенной.

«В общем, выглядело все эффектно, как и должно быть. И нацелено послание было именно на электоральное ядро Зеленского. Я буду искренне рад, если все озвученное Зеленским воплотится в реальность, но есть у меня очень серьезные сомнения в этом», - сказал Яли.

Как сообщала Politeka, политолог Максим Яли прокомментировал поведение президента Зеленского на его пресс-марафоне.

Также Politeka публиковала слова Максима Яли: Олигархическая система, которая сложилась за 30 лет, тормозит развитие Украины.