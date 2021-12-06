Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев рассказал, почему в будущей цивилизации человеколюбия нужно выплачивать каждому человеку безусловный основной доход и объяснил, как это нужно сделать.

Об этом он рассказал на своем канале «Толчок».

«Освободив человека от материальной зависимости и страха перед будущим, его можно поднять на новую ступень развития. Человека можно проявить, помочь его самореализации», - заявил Толкачев.

Футуролог отметил, что в его представлении эксперимент по выплате безусловного основного дохода, который он хочет провести в Украине, заключается с одной стороны в том, чтобы дать людям деньги и освободить их от страха, а с другой – предложить им возможности для самореализации.

«Я заметил, что большинство экспериментов по выплате безусловного основного дохода в мире не носили комплексный, системный характер. С психологией людей практически не работали. На мой взгляд, если делать такой эксперимент, то его надо сопроводить психологической работой с людьми, чтобы попытаться максимально проявить в каждом свободном человеке нечто новое, великое и прекрасное», - считает Толкачев.

По его словам, недостатком предыдущих экспериментов по внедрению безусловного основного дохода было в частности то, что деньги раздавали случайной выборке людей и разрозненным членам общества. При этом, объясняет Толкачев, эти люди все равно остаются жить в дефицитном обществе, у остальных членов которого сохраняется нехватка материального ресурса. Футуролог отметил, что модель поведения все равно заключается в том, что за ресурс нужно бороться, поэтому такие эксперименты не дают чистых результатов.

«Дело в том, что в рамках моделирования цивилизации человеколюбия, на мой взгляд, выплата безусловного основного дохода каждому человеку – это акт любви, это возвращение человека в то состояние когда мы были детьми под защитой родителей. Мы понимали что бы мы не делали, как бы мы не косячили, какие бы мы ошибки не делали, есть запас прочности на завтрашний день. Жить не страшно», - объяснил Толкачев.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил о перспективах Украины: "Без патриотической, профессиональной и некоррупционной власти нечего надеяться на прорыв".

Также Politeka сообщала, что Алексей Толкачев отметил, что человек вместо того чтобы развиваться и учиться, включается в гонку за материальные ресурсы.