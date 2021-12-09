Журналистка Любовь Завальнюк прокомментировала практическую и экономическую сторону организации выплаты 1000 грн вакцинированным украинцам.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua .

«По словам Дениса Шмыгаля «Программой смогут воспользоваться через приложение или портал «Дия» те, у кого есть соответствующие COVID-сертификаты. «Дия» сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг в определенных направлениях». Что тут сказать, не все смогут получить и уже тем более потратить эту тысячу», - рассказала Любовь Завальнюк.

Журналистка отметила, что эти деньги бюджетные, налогом не облагаются и на субсидии не сказываются, а финансирование идет из определенного фонда. Но, по ее словам, возникает вопрос, как проконтролировать, что эти деньги были реально получены и потрачены.

Она добавила, что, по оценкам НБУ, влияние на экономику программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП. Любовь Завальнюк рассказала, что в Нацбанке надеются, что такой стимул поможет избежать локдауна зимой-весной 2022 года, но сама она считает, что такая мотивация слабовата.

«Если без сарказма, то все мы понимаем, что за громкими обещаниями, к сожалению, скрыты маленькие бонусы для некоторых групп население. Звучит то красиво, но нам то с вами от этого какая выгода? Было бы не плохо, если бы всем, у кого минимальная пенсия, кто переболел коронавирусом, кто получает пособие от государства получили к Новому году либо ту же 1000 гривен, либо продуктовый набор на эту сумму. Или сделали бы новогоднюю программу по уплате ЖКХ, перенаправили бы деньги людям за уплату квартиры», - считает журналистка.

Ранее Politeka сообщала, что К атерина Котенкова рассказала, где власти возьмут деньги на выплаты за вакцинацию: «Придется фантазировать».