Гіркий міраж ілюзій і оман.

Л. Костенко

Пресс-конференция В.Зеленского с журналистами прошла напряженно − бурлили страсти, сумбур и пылали молнии и грозы в столкновении с разумом и правдой .

Ответы президента усложнялись вязью и обрастали конфликтами с журналистами и были недостаточно ясными.

Как сказал поэт: "Опасен яд его речей, нет сожаленья у царей, их ненависть, как их любовь, бедою вечною грозит".

И естественно симпатии людей были на стороне журналистов, которые более четко использовали стиль, язык, факты.

Вопросы ставились правдивые, четкие, точные и осмысленные. Вопросы Юрия Бутусова президенту не только были слышны потому, что он не злобствовал, а переводил их в действие. Говорил сдержанно, благожелательно, немногословно, выделил главное, как бы ударное, вопросы были конкретные и интересные для украинского народа. Те журналисты, которые были отнесены к разряду отрицательных, выглядели грамотными, профессиональными, правдивыми и интересными для людей.

Президент на пресс-конференции говорил или намекал на какую-то волшебную государственную тайну, государственный переворот и сам не понимал свою миссию в этой тайне . Часто становился перед стоящим вопросом в тупик. Глаза его то загорались , то темнели, то снова загорались. Перед нами был не президент , а актер, работающий над новой ролью .

Задача политика В.Зеленского состояла в том, чтобы затуманить народ обещаниями, обманом, перспективой улучшения жизни в будущем, а люди хотят жить сегодня, не прятать надежду в мрачное подземелье.

Только таким сбивчивым языком президент может говорить с людьми. Язык В.Зеленского создан для каких-то тайн, которые знает только он . Так уклончиво, сбивчиво, невнятно отвечал он журналистам . И вся обстановка этого действия была тускла, туманна, бесцветна и он, в сущности, был тому причиной . Комья грязи, летевшие в журналистов не причинили им ран.

Всякое отчетливое слово, отчетливый ответ раскрыло бы его непрофессионализм в его деятельности на ответственном посту нашего государства.

Дождались! Доигрались !

Что-то зреет, что-то нарастает .

Что будет дальше ?

Не треба правду говорить цвітасто,

Вона сьогодні і проста і страшна

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша