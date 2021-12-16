Гіркий міраж ілюзій і оман.
Л. Костенко
Пресс-конференция В.Зеленского с журналистами прошла напряженно − бурлили страсти, сумбур и пылали молнии и грозы в столкновении с разумом и правдой.
Ответы президента усложнялись вязью и обрастали конфликтами с журналистами и были недостаточно ясными.
Как сказал поэт: "Опасен яд его речей, нет сожаленья у царей, их ненависть, как их любовь, бедою вечною грозит".
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
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Сопонару из «Женского квартала» сразила видом в мини и топе из перьев: «Просто бомба»
И естественно симпатии людей были на стороне журналистов, которые более четко использовали стиль, язык, факты.
Вопросы ставились правдивые, четкие, точные и осмысленные. Вопросы Юрия Бутусова президенту не только были слышны потому, что он не злобствовал, а переводил их в действие. Говорил сдержанно, благожелательно, немногословно, выделил главное, как бы ударное, вопросы были конкретные и интересные для украинского народа. Те журналисты, которые были отнесены к разряду отрицательных, выглядели грамотными, профессиональными, правдивыми и интересными для людей.
Президент на пресс-конференции говорил или намекал на какую-то волшебную государственную тайну, государственный переворот и сам не понимал свою миссию в этой тайне. Часто становился перед стоящим вопросом в тупик. Глаза его то загорались, то темнели, то снова загорались. Перед нами был не президент, а актер, работающий над новой ролью.
Задача политика В.Зеленского состояла в том, чтобы затуманить народ обещаниями, обманом, перспективой улучшения жизни в будущем, а люди хотят жить сегодня, не прятать надежду в мрачное подземелье.
Только таким сбивчивым языком президент может говорить с людьми. Язык В.Зеленского создан для каких-то тайн, которые знает только он. Так уклончиво, сбивчиво, невнятно отвечал он журналистам. И вся обстановка этого действия была тускла, туманна, бесцветна и он, в сущности, был тому причиной. Комья грязи, летевшие в журналистов не причинили им ран.
Всякое отчетливое слово, отчетливый ответ раскрыло бы его непрофессионализм в его деятельности на ответственном посту нашего государства.
Дождались! Доигрались!
Что-то зреет, что-то нарастает.
Что будет дальше?
Не треба правду говорить цвітасто,
Вона сьогодні і проста і страшна
Л. Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша