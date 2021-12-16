Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала идею о термомодернизации многоквартирных домов и возможность ее реализации.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова сообщила, что президент заявил о масштабной термомодернизации тысячи многоквартирных домов в 2022 году, которая позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и впервые получить подлинную энергетическую независимость. Также, отметила она, по словам президента, власти удалось снизить цены на электроэнергию.

«Снизить? Но где оно это снижение? По данным Госстата Украины рост тарифов ЖКХ только за последний год – 32,5%. Стоимость электроэнергии тоже выше: 250 кВт в Украине год назад стоили 342 гривны, а с 1 октября этого года, после «снижения», — уже 360 грн», - отметила Катерина Котенкова.

Журналистка прокомментировала также саму идею о термомодернизации. По ее словам, решение о термомодернизации дома могут принять только его совладельцы, а не представители власти, причём для этого совладельцы должны создать ОСББ и взять кредит в банке. Она добавила, что все, что может в этой ситуации президент – это уговорить людей создать ОСББ и взять кредит под обязательство компенсации государством части этого кредита.

«За предыдущие три года аж 25 домов было, откуда тысячи домов за год? Новая власть ничего не сделала, чтобы модернизация стала массовой. Вот это наши реалии. В следующем году тарифы вырастут просто до небес, а нам говорят, что они снизились», - заявила Катерина Котенкова.

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