Народ тебе ніколи не забуде,

Бо він ніколи вас не буде знать.

В.Симоненко

Какая власть! Какое торжество! Вы скажите: Но существует президент, «Слуги народа», парламент, Ермак, безугловщина, подоляки, гетьманцевы, сальские и другие арахамы. Избирая президента В.Зеленского и его «Слуг» в 2019 году украинский народ поверив в чудо-сказку, что новая власть откроет дверь в новый Храм. Под влиянием внезапно вспыхнувшей искры, опьянённый речами и обещаниями народ выбрал президента В.Зеленского и его «Слуг», а президент выбрал Ермака. А кто такой Ермак? Откуда? Чем отличился в работе, науке, а возможно, в бою? Избирателям, полагаю, небезразлично, что сделано ими лично. Прошли годы и как сказал поэт: «Наши лучшие желанья… истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой.»

Президенту не команду Ермака сомнительной нравственности надо формировать, а на государственном уровне команду патриотов Украины. Нет власти столь могущественной, чтобы она, если на людей давит бедность, страх, коррупция, когда нет справедливости, могла быть продолжительной. И этому в истории множество примеров. Какими качествами можно снискать доверие своего народа? Доверие заслуживают высокой нравственностью, профессионализмом, дальновидностью и справедливостью. И если руководители власти думают, что притворством, пустым показным поведением и не только речью, но и выражением лица, одеждой возможно достичь прочной славы, то такие люди глубоко заблуждаются. И ничего притворное не может быть длительным.

Руководители страны должны предвидеть будущее: Когда что-нибудь случается и положение становится опасным, они должны найти выход из него и своевременно принять правильное решение. К сожалению, в делах государственных, очень часто, под предлогом пользы власть совершает ошибки. В силу Закона тяготения одна глупость влечёт за собой другую. Как удары молнии в стране обрушился коррупционный скандал. Ветер меняет направление – это «пламя печали» вспыхивает в министерствах, ведомствах, налоговой администрации и других государственных структурах.

Но самый лучший источник доходов – война. Не всем можно зарабатывать, имея проворные руки и связи с администрацией президента в правительственных кругах (и с правительственными кругами).

Но свет в конце туннеля будет. В стране рождается новый свет, новая влага, изливающаяся на иссохшую украинскую землю. Вспыхивает надежда, духовное воскрешение, новая пламень воинов-патриотов Украины. Если есть цель – есть и надежда, есть и свет. Каждый гражданин нашей страны должен в самом себе произвести революцию. Всё, что было до войны, все наши действия, привычки должны быть изменены. Страна хочет видеть свободных людей.

Нащадки дорогі

ми захищаєм вас в бою.

В.Симоненко.

Журналист Павел Ильюша