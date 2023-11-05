Врач-инфекционист и основатель Медицинского тыла Украины Вадим Аристов сообщил, что для анализа готовности больницы к вызовам был разработан механизм измерения.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели/Регионы в огне» с Алексеем Буряченко».

«Мы создали такую систему индикаторов самостоятельно. То есть мы взяли ВОЗовскую методологию, разложили ее на 200 этих элементов, создали собственно стандартизированный механизм измерения. Соответственно, когда больница присоединяется к сети Медицинского тыла, мы тренируем специального врача, агента изменений», - сообщил Вадим Аристов.

По словам гостя программы, происходит движение снизу вверх, сначала агент внедряет и реализует изменения, в них начинает верить руководитель больницы и легализует внутри больницы формальный или неформальный приказ. Как отметил Вадим Аристов, далее в работу включается областной департамент здравоохранения.

Как отметил кандидат политических наук и юрист Алексей Буряченко, в первую очередь в этих изменениях должно быть заинтересовано государство, именно чиновники из Министерства здравоохранения должны этим заниматься.

«Ну, это же в наших интересах, чтобы больница эффективно могла оказать услугу человеку, а тем более спасти жизнь в случае необходимости. И если это все упирается в какую-нибудь бюрократическую историю, то ее как минимум во время войны нужно точно пересмотреть. И тут опять же какую-то информацию нужно посылать на Минздрав», – добавил Алексей Буряченко.

Как писала ранее Politeka, осталось времени до 30 ноября: украинцев предупредили, что нужно сделать, чтобы не потерять субсидию.

Также Politeka сообщала об усиленной проверке счетов и контроле переводов украинцев с одной карточки на другую: в НБУ дали объяснения.