Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как рассказывает эксперт, условно говоря, к 40 годам человек уже может подводить итог своей жизни, получилось у него или нет, но опыт рабочий и семейный у него есть. А до этого времени, продолжает гость программы, начиная со студенческих годов человек адаптировался к социуму, осваивал его, разбирался, как все работает, как получить здесь свои дивиденды.

«И может случиться такая вещь, что у человека все хорошо с семьей, красивая умная жена, дети есть, хорошие отношения, робота, деньги зарабатывает, со здоровьем все в порядке, и в какой-то момент его вдруг накрывает странное переживание, что не интересно. Когда более реалистичный вариант, то там проблемы в семье, проблемы в роботе, связанные с тем, что ты обнаруживаешь, что не тем хочешь заниматься», - рассказывает Олег Хомяк.

То есть, объясняет он, человек на этом этапе социум освоил, успокоился уже, нету страха нищеты или еще чего-то, и накрывает переживание, что хочется как-то по-другому, хочется по-своему. Ведь, продолжает эксперт, до этого человек к социуму подстраивался, а теперь чувствует, что по-другому мыслит, и семью вообще по-другому бы устроил, и вообще сделать бы в квартире ремонт, на работе у него какое-то свое видение, как надо реализовывать профессиональную деятельность.

«То есть это кризис, когда человек переходит от освоения какого-то стандарта на хорошем уровне к вдруг переживанию, что он сам по себе в любом случае отличается от всех других людей, у него есть какие-то свои таланты, способности, специфику, он хочет по-своему делать. Вот это кризис среднего возраста», - объясняет Олег Хомяк.

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