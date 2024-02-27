Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что 2024 год не будет простым для ВСУ на фронте, ведь мы уже увидели, что россия не жалеет живой силы и имеет деньги для мобилизации.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Неоднократно говорил и сейчас повторю, что этот год является критическим для Украины, критическим для этой войны, и эта ситуация даже сложнее, чем то, что было в начале полномасштабного вторжения», - сообщает Александр Кочетков.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения враг не был готов к тому сопротивлению, которое Украина ему оказала, и здесь определенное преимущество-таки было на нашей стороне. Сейчас же, объясняет гость программы, ситуация меняется, враг, к сожалению, учится, в этом смысле ВСУ многому научили россиян, они меняют ход своих действий.

«Самое главное, что в период двух лет войны мы поняли две вещи. Во-первых, что россия абсолютно не чувствительна к потерям, это отмечают и уже поняли американцы, другие наши партнеры. По образному выражению генерала Милли, бывшего командующего Объединенных сил НАТО, солдат, жизнь бойца для россии – это не больше, чем пуля. Ценность пули», - объясняет Александр Кочетков.

То есть, констатирует он, кремлю важнее продвинуться вперед, чем сохранить жизнь солдат. И второй момент, продолжает эксперт, состоит в тому, что у россии много денег, и санкции далеко не так эффективны, а благодаря финансам у них нет проблем с мобилизацией. То есть, объясняет он, кремль уже не принуждает людей идти на фронт, а поощряет, ведь для российской глубинки это очень большие деньги.

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