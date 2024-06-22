Сегодня есть слухи, что северокорейские военные могут быть направлены в Украину, при этом известно, что северокорейская военная промышленность очень закрыта.

Сначала следует проанализировать заключение стратегического партнерства, его влияние на военные действия, в частности, для Украины, а затем предполагать о том, что будет после того, как Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Израильский военный аналитик Давид Шарп рассказал, что израильский контекст также имеет значение, ведь Северная Корея поставляет оружие и ядерные технологии в разные уголки мира. Если Северная Корея улучшает свои возможности, это будет влиять на регион, в частности, на Ближний Восток и Израиль.

«В прошлом происходили военные столкновения между Северной Кореей и Израилем, например известный воздушный бой. Сегодня есть слухи, что северокорейские военные могут быть направлены в Украину. Северокорейская военная промышленность очень закрыта, однако мы знаем об их военных парадах, испытаниях, а также об оружии, которое продается в разные страны мира» - заметил эксперт.

По его словам, они обладают большими запасами вооружения и боеприпасов, а также производственными мощностями для наращивания производства. Это вызывает беспокойство, особенно для Украины, если Северная Корея найдет ресурсы и технологии в обмен на вооружение для России. Это может привести к тому, что на фронте появятся северокорейские ракеты и снаряды.

«Россия также может удовлетворить потребности Северной Кореи, снабжая ее деньгами, продовольствием, технологиями и другими ресурсами. Политическая поддержка России позволит Северной Корее обходить международные санкции и продолжать свое развитие» - высказался эксперт.

Следовательно, сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет угрозу международной безопасности и может иметь серьезные последствия для Украины и других стран.

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