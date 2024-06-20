Политический обозреватель Кирилл Сазонов поделился мнением, возможно ли окончание войны в Украине в 2024 году.

По мнению политолога, заморозка войны в Украине сейчас не выглядит реалистично.

Политический обозреватель Кирилл Сазонов, который воюет в ВСУ и защищает нашу страну, страна-агрессор готова прекратить войну, однако при условии, если Украина решится на большие территориальные уступки.

Сазонов считает, что Украина готова к остановке войны, однако так же при условии уступок со стороны РФ.

Военный эксперт добавил, что ситуация на фронте для стран не критическая, чтобы идти на компромиссы.

Также Сазонов сообщил, что и у Украина и Россия имеет ресурсы на войну в 2024 году, поэтому боевые действия в этом году не завершатся.

Эксперт прогнозирует, что РФ истощит ресурсы, но Украина нарастить производство.

Сазонов ожидает, что после выборов президента в США будет увеличение помощи.

«В 2025 мы сможем реально подвинуть оккупанта и диктовать условия. И на нас будут давить, чтобы остановить войну большинство партнеров. Так что воюем мы сейчас именно за эти самые условия и право их диктовать»,— прогнозирует Кирилл Сазонов.

К слову, политтехнолог Тарас Загородний считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать участия в войне, потому что это рискованно.

Кроме того, по словам Загороднего, население Беларуси также не хотят воевать, по причине того, что не видит причин и испытывают страх.

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