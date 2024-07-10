Я — мати всіх, що згибли за свободу,

Я маю тисячі живих синів,

Я єсть Любов до рідного народу.

Д.Павличко

В начале полномасштабного вторжения российских окупантов в нашу страну, меня, шестнадцатилетнего ученика средней школы г.Киева, как и большинство моих одноклассников разрывали эмоции, тревога, страх, бессилие. Эта война, ее начало – самый сложный период моего детства, учеников моей школы.

Боялся за своего младшего брата, бабушку и дедушку, которые были испуганы этим ужасом и знали лучше меня, что такое война. Помню тревогу среди ночи. Мама: «Сыночек, только не волнуйтесь, все будет хорошо, Бог нас спасет». Прилетевшая ракета близко это место в центре города известно. Разрушены несколько домов, повреждена многоэтажка. Нас трясло от страха и боли.

Идет война – страх, тревога, боль, смерть близких и родных людей. Я со многими людьми ограничил общение, устал слушать и верить, что обсуждают по Общему марафону.

Думаю о том, почему столько боли? Как это случилось? Почему рушится мой мир и как собрать его заново. О том, как переживаю гибель дорогих людей и что я должен сделать, чтобы помочь родным этих людей.

Ценю и горжусь нашими воинами-героями Украины, такими людьми, как наш учитель Мельник Данило, отдавший жизнь за нашу Украину, такими как Славик Лукъяненко, который стал героем моей жизни. Мы встретились случайно:

Ну как ты? – спросил Слава меня – в армию, наверное, готовишься? Я молчал, а он сказал, что идет на войну.

Слава выглядел старше своих лет, высок, красив, приветлив, профессия у него сантехник от отца. Дедушка сказал: «Слава, если есть время, давай зайдем в кафе у нас дома отключили свет, а в «Буланжере» - это кафе на улице Ярославов Вал – хороший кофе».

Дедушка с ним говорил о его отце Анатолии, как он агитировал за В.Зеленского на выборах, говорил, что за его президентство будет мир, спокойствие, свобода, война закончится и все будут жить лучше. А Слава добавил, что отец недавно умер и во взглядах ошибался. Дедушка спросил его, что будет дальше, как дела вообще?

Честно говоря, в целом не очень, потерял работу, детей жалко. Кто им будет помогать? Ну, друзья, будьте… У нас все будет хорошо!

Прощай… А куда ты отправляешься?

На фронт – ответил Слава и быстро ушел из кафе, после чего как-то повеяло холодом и грустью.

Прошло время, и нам стало известно, что Слава погиб. Вечная ему память!

Хожу в церковь, ставлю за упокой его души свечи, произношу молитву, которая идет от сердца, а может и глубже сердца. Своим сверстникам и друзьям советую на вызовы, перед которыми нас ставит жизнь, контролировать собственные эмоции. Надо не жаловаться, делать добрые дела, помогать родителям, учителям, волонтерам.

В школе учимся каждый день. Директор школы, Босенко Марьяна Ивановна – заслуженный учитель Украины, создала все условия для обучения, отдыха, сохранила отличный педагогический коллектив, которым все ученики гордятся. Во время тревоги есть укрытие и все условия обучения.

Мы победим. Война кончится. Я окончу школу, буду учиться в университете. Отстроим с друзьями, все вместе, страну.

Будем здоровы, свободны, независимы и счастливы.

Николай Ильюша