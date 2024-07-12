Политолог Андрей Золотарев оценил прогноз Орбана после встречи с путиным, что в следующие 2-3 месяца жертв будет больше, чем за последние полгода.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, он никакой не Нострадамус, а скорее капитан очевидность. То, что лето, особенно вторая половина лета прогнозировалась как период эскалации, это совершенно очевидно, об этом говорили еще и в апреле, мае, собственно, все подтверждается», - отмечает Андрей Золотарев.

Так что, констатирует он, никто ракетный террор сворачивать не собирается, поэтому разговоры о перемирии, что вот-вот мир наступит внезапно, - это благие пожелания, но не стоящие ногами на твердой земле.

А что касается Орбана, рассуждает эксперт, то Орбан приезжал с предложениями, которые скорее корреспондируются с мирным планом Си Цзиньпина, но никак не с ультиматумами путина. Он напоминает, что путин требует 4 украинские области и только тогда переговоры, а вот Орбан говорил по прекращение огня на существующей линии, и тогда переговоры.

«Это логика, свойственная россиянам: что наше, то наше, а о вашем поговорим. Но это исключает какие бы ни было возможности к компромиссу в данной ситуации. Когда стороны садятся за стол переговоров, военные средства исчерпаны, то есть ими невозможно добиться результата, ресурсы подходят к концу, а значит надо садиться о чем-то договариваться. Этой ситуации не наблюдается ни у россии, ни у Украины в данный момент. А значит, впереди неизбежная эскалация», - заключает Андрей Золотарев.

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