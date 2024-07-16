Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Британия не может единолично разрешить ВСУ бить ракетами Storm Shadow по россии, потому что нужно еще согласие Франции и США.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Любители теории заговора частенько говорят, что Германия – не самостоятельная страна, и ведет себя ровно так, как Америка прикажет. То есть американцы разрешат передавать ракеты – передает ракеты, американцы разрешат передать там танки «Леопард» – передает. А без них, без Америки шагу не ступает. Но про Британию никто никогда такого не говорил. Всегда считалось, что Британия, наоборот, впереди планеты всей. Мы так вам верили, товарищ Стармер, как никогда не верили себе, когда вы заявили, что мы можем ракетами Storm Shadow бить по всей территории россии», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Но вот выяснилось, констатирует он, что такого разрешения нет, и все аналитики мире начали связывать это с тем, что Байден в своей финальной речи на саммите НАТО сказал, что нельзя американским оружием бить дальше, чем разрешали до сих пор. То есть, подчеркивает эксперт, получается, атака на «Охматдет» не убедила Запад, как когда-то убедило уничтожение Харькова, что Украине нужно больше.

Как он рассказывает, The Telegraph написал, что в этом вопросе много нюансов, и для разрешения бить Storm Shadow по россии нужно скоординированное согласие трех стран, из которых только одной является Великобритания. Это факт, констатирует политтехнолог, что ракеты Storm Shadow, они же SCALP EG – это совместная разработка Британии и Франции, нужно разрешение обоих стран, а третья – это, скорее всего, США.

«Так что рассматривается вариант такой, что товарищ Стармер, которому мы так верили, сначала сказал, что разрешает, услышал Байдена, а Байден не разрешает. И получилось, что в сумме как бы нельзя, потому что нужно три плюсика получить – Франция, Англия, США – тогда можно, если хотя бы один минусик, то нельзя. В общем, к сожалению, придется мне разоблачить культ личности товарища Стармера, потому что мы поспешно записали его в наши большие герои», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, почему затягивание войны выгодно именно для россии, а не для Украины.

Также Politeka писала о том, что Поживанов рассказал, почему у нас появились очень бедные громады.