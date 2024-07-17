Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что ВСУ сейчас не могут двигаться на фронте только из-за того, что им все еще не хватает оружия от Запада.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«То, что нужно Украине, это operational freedom, это независимость в боевых условиях. То есть Украина должна иметь право, безусловно, использовать любое вооружение, поставленное ей на уничтожение врага, будь это на российской территории или на украинской», - подчеркивает Мамука Мамулашвили.

По его словам, непонятно, почему происходит такое лимитирование Украины, но последствия мы видим – россия начала бомбить уже детские больницы. Поэтому, утверждает военный, западные политики должны одуматься и понять, чего они хотят: победы демократии или только рассказывать по телевизору, как они помогают Украине.

Может быть, рассуждает он, кто-то на Западе не хочет тратить больше финансов на Украину, но факт в том, что они не помогают Украине настолько, чтобы Украина смогла выиграть в этой войне. Как рассказывает гость программы, сейчас на фронте ВСУ стоят на одном месте, обороняют фортификации и не могут двинуться вперед из-за нехватки оружия.

«С F-16 мы видели, насколько сложно это оказалось передать Украине. Хотя это уже устаревшая модель, и можно было 100 F-16 передать очень легко Украине. К сожалению, этого не произошло. Не прошла передача дальнобойных ATACMS. Ну, какую-то часть передали, я имею в виду, что в полной мере не произошла передача Украине, и мы не смогли разрушить логистику российских войск», - объясняет Мамука Мамулашвили.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что Британия не может единолично разрешить ВСУ бить ракетами Storm Shadow по россии.

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