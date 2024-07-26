Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что мир нужен уже и россии, поэтому переговоры готовятся, только вот непонятно, они будут до выборов в США или после.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Он (ред. – путин) катастрофически ошибся, даже не представляя себе, как Украина будет сопротивляться. Но цели его мы же понимаем, исходя из чего он начал: нерасширение НАТО и так далее, демилитаризация, чтобы из Украины не было угроз… А тут мы по Туапсе бьем, по Татарстану бьем, дроны летают уже по половине россии, и ничего ПВО российское сделать не может. И из Крыма их практически выгнали, и из Черного моря, там уже нет вообще российского флота», - комментирует Дмитрий Спивак.

Поэтому, констатирует он, все поняли все, поэтому все и заговорили о мире, но остается главный вопрос – когда о нем говорить, когда пройдет второй Саммит мира в участием россии, Китая, без которых договориться не получится.

По словам гостя программы, есть два варианта - октябрь и конец ноября, все упирается в выборы президента США. Как он объясняет, есть те, кто ставят на демократов и опасаются прихода Трампа, и вот эти мировые финансовые элиты хотели бы успеть провести Саммит до выборов, принять там некие решения по поводу российско-украинской войны и, возможно, войны на Ближнем Востоке.

«Команда Трампа, конечно, хочет, чтобы дождались его, и уже он на конец ноября, начало декабря выставит два ультиматума что в москву, что в Киев. Я понимаю, как будет Дональд Трамп, если он выиграет, строить свое общение с путиным и с главой украинского государства, это будут ультиматумы. То есть путину он скажет, что предлагает вот так, так и так, если нет – даст Украине столько всего, что захлебнетесь, и нам он тоже скажет нечто подобное», - объясняет Дмитрий Спивак.

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