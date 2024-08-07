Политолог Андрей Золотарев объяснил, что, пусть мы все еще ждем западной помощи для полной победы над россией, но и Украина должна наконец сама укомплектовывать фронт.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению гостя программы, для прекращения войны мало терпения, поддержки и дипломатического давления, как сказал Зеленский. Как он утверждает, это схема «за все хорошее и против всего плохого», которую можно применить к любой теме, но она очень общая, а Украине нужно разбираться, в чем именно ее проблемы.

«У нас проблемы с комплектованием Вооруженных Сил Украины. Понятно, что там тыловые позиции укомплектованы 100%. А дефицит где? Дефицит на фронте, дефицит в пехоте, у штурмовиков. Туда идет пополнение совсем не того качества, которое было в 2022 году. И мотивации – самое главное. В купе с тем, что по-прежнему стратегия поддержки Украины – это давать ровно столько, чтобы здесь все не рухнуло, но недостаточно для того, чтобы можно было победить противника. То есть по-прежнему нет огневого паритета, по-прежнему проблемы с дронами», - объясняет Андрей Золотарев.

К тому, добавляет он, тут не только дело в наших партнерах, но и в чиновниках, которые много и красиво говорили, как 40 млрд из местных бюджетов пойдут на дроны, а в результате дронов, как не хватало, так и не хватает.

«И самое главное – общество. Проявляются классические признаки усталости от войны. Поскольку понятно, что можно было тот настрой, который был в 2022 году, держать достаточно долгое время, накачивать его медийно, но рано или поздно это все сменяется апатией и депрессией со всеми вытекающими последствиями», - заключает Андрей Золотарев.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что самолеты F-16 могут и быть, но вот пилотов может не хватать.

Также Politeka писала о том, что Чаленко рассказал о переговорах об окончании активной фазы войны.