Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу ситуации на фронте и его прогноз на предстоящие события.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, по прогнозу Буданова российское наступление может продолжаться еще где-то или до конца сентября, или до половины сентября, а дальше враг будет вынужден взять паузу и после этого перегруппировываться. Соответственно, констатирует он, у Украины будет 3-4 месяца для того, чтобы подготовиться, и для того, чтобы воспользоваться этим.

«Ну, Украина уже стала этим пользоваться, и уже проводит контратаки, и перехватывает инициативу там, где может, например, на Курщине. Это немаловажный момент так же. Поэтому думаю, что так будет дальше и продолжаться», - отмечает Александр Мусиенко.

Кроме того, продолжает он, Буданов четко сказал, что россию можно и нужно победить военными, дипломатическими методами, постоянным давлением и другими инструментами. По мнению эксперта, ключевыми именно являются эти другие методы, что это будет, возможно, операции и увеличение количества ударов по военным объектам на территории россии.

«И, кстати, сказал Буданов о том, что новый Пригожин может появиться, он сейчас формируется в Украине. Ну, конечно, потому что в россии сейчас складываются условия, как в 1916-17 годах, когда это приближается к большевистскому перевороту. И тогда, кстати, был Брусиловский прорыв, тогда армия Российской империи имела определенные успехи в Первой мировой войне, но этот успех в конце концов не спас Российскую империю от краха», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Давидюк рассказал, реально ли о чем-то договариваться с рф.

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