Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что, пусть Лукашенко уже когда-то остановил Пригожина с его маршем на москву, но украинскую власть эти его басни не переубедят.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия снова выпустила на ковер путинского аватара – Лукашенко, который снова предлагает очередной мирный план. Ну, правда, планом назвать это трудно, но что есть. Он говорит, что нужно всем сесть за стол переговоров и закончить, цитирую, «драчку в Украине», - рассказывает Михаил Шейтельман.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что надо закончить войну в Украине, потому что она никому не нужна – ни украинцам, ни россиянам, ни белорусам, только «им», видимо, каким-то инопланетянам. К тому же, добавляет эксперт, Лукашенко не смог привести факты, поскольку они закрытые, но «они» хотят, чтобы украинцы и россияне били друг друга, все в этом котле умерли.

Понятно, объясняет он, что россияне попытались обратиться по спасение именно к Лукашенко, потому что однажды он уже их спас, в частности тогда, когда Пригожин с вагнеровцами шел на москву. По мнению эксперта, пригожин был человек, прямо скажем, хоть, наверное, храбрый, но небольшого ума, поэтому он и повелся на росказни и басни дядюшки Лукашенко.

«Но украинское правительство не поведется, как вы понимаете, на эти басни Лукашенко. Ну, надо намекнуть товарищу Лукашенко, что участие и вот это представление фейковых мирных планов от лица российской федерации чревато серьезными последствия», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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